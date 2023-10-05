Владимир Путин наградил актёра Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

15:40, 05 октября 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин наградил артиста Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Аналогичной награды удостоена актриса Российского государственного академического молодёжного театра Татьяна Шатилова. Они отмечены за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Гоша Куценко родился 20 мая 1967 года в городе Запорожье. Актёр Театра имени Моссовета с 2008 года. Снимался в фильмах «Ночной дозор», «Всё могут короли», «Параграф 78», «Антикиллер» и других.

Напомним, что в июне актёр посетил Дни пушкинской поэзии и русской культуры в «Михайловском», а также дал эксклюзивное интервью радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.