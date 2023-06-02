Гоша Куценко: Сейчас нужно учиться снимать кино проще

21:46, 02 июня 2023, ПАИ

О тенденциях развития современного кинематографа рассказал российский актёр, музыкант и продюсер Гоша Куценко в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Сейчас нужно учиться снимать кино проще», – отметил он и добавил, что сейчас зритель ориентирован на сериалы.

«Пандемия сыграла свою роль. Она прикрепила зрителей к домашним экранам», – пояснил Гоша Куценко. По его словам, зритель начал по-другому смотреть кино, в том числе большой популярностью стали пользоваться иностранные сериалы.

Ранее сообщалось, что Гоша Куценко планирует снять исторический сериал в Пскове.