Гоша Куценко: Сейчас нужно учиться снимать кино проще
О тенденциях развития современного кинематографа рассказал российский актёр, музыкант и продюсер Гоша Куценко в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Сейчас нужно учиться снимать кино проще», – отметил он и добавил, что сейчас зритель ориентирован на сериалы.
«Пандемия сыграла свою роль. Она прикрепила зрителей к домашним экранам», – пояснил Гоша Куценко. По его словам, зритель начал по-другому смотреть кино, в том числе большой популярностью стали пользоваться иностранные сериалы.
Ранее сообщалось, что Гоша Куценко планирует снять исторический сериал в Пскове.
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