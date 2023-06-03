Гоша Куценко зовёт псковичей на Дни пушкинской поэзии в «Михайловское»

13:59, 03 июня 2023, ПАИ

Актёр Гоша Куценко зовет псковичей на Дни пушкинской поэзии в «Михайловское». Видео с приглашением опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Друзья, приезжайте сюда к нам в Пушкинские Горы. Здесь нет дождя и есть я. Здесь очень круто, девять площадок», – шутливо зовёт псковичей Гоша Куценко.

«Приезжайте!» – подписал видео Михаил Ведерников.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга открылись Дни пушкинской поэзии и русской культуры вчера в Пскове.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников возложил цветы к памятнику музейщикам Пушкиногорья.

Официальное открытие праздничной программы Дней пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пушкинских Горах вчера, 2 июня.

Ознакомиться с программой праздника на 3 июня можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что Гоша Куценко приехал на два дня в Псковскую область на Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.