Почти 100% псковичей помнят имя первого учителя – опрос

16:03, 05 октября 2023, ПАИ

Имя педагога, который встретил их на пороге школы в первом классе, помнит подавляющее большинство псковичей. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Большинство псковичей (96 %) помнит, как зовут их первого учителя. В комментариях звучали следующие воспоминания: «Добрейшей души женщина!»; «Заботливая, в меру строгая, хорошо объясняла». Лишь 4 % опрошенных сообщили, что забыли имя и отчество педагога, который встретил их в первом классе.

Женщины чаще мужчин помнят первую учительницу (96 % против 94 %). Чем выше доход горожан, тем больше среди них тех, кто не забыл своего педагога начальных классов: среди опрошенных, зарабатывающих менее 50 тысяч рублей, первую учительницу помнят 95 %, а среди тех, чья зарплата превышает 80 тысяч рублей, – 98%.