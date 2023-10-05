О детских книгах поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Детский писатель и иллюстратор Ольга Фадеева стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- при создании сказки автор первоначально думает, о чём будет книга, о чём хочется рассказать и какие будут герои;
- только когда готов текст, приступают к иллюстрациям;
- другая ситуация происходит с книгами нон-фикшен, когда автор пишет книгу и делает иллюстрации одновременно;
- современные технологии пока никак не влияют на профессию детских писателей;
- все, кто работает с детскими книгами, работают по любви;
- смартфон является конкурентом для писателей;
- только родитель может повлиять на своего ребёнка, это полностью его инициатива и ответственность;
- книги должны быть разными;
- родители не должны бояться современных иллюстраций;
- к детям нужен разный подход в преподнесении сказок.
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