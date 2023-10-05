О детских книгах поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:16, 05 октября 2023, ПАИ

Детский писатель и иллюстратор Ольга Фадеева стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: