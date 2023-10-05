Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

О детских книгах поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Детский писатель и иллюстратор Ольга Фадеева стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • при создании сказки автор первоначально думает, о чём будет книга, о чём хочется рассказать и какие будут герои;
  • только когда готов текст, приступают к иллюстрациям;
  • другая ситуация происходит с книгами нон-фикшен, когда автор пишет книгу и делает иллюстрации одновременно;
  • современные технологии пока никак не влияют на профессию детских писателей;
  • все, кто работает с детскими книгами, работают по любви;
  • смартфон является конкурентом для писателей;
  • только родитель может повлиять на своего ребёнка, это полностью его инициатива и ответственность;
  • книги должны быть разными;
  • родители не должны бояться современных иллюстраций;
  • к детям нужен разный подход в преподнесении сказок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 октября 2023

Библиотеке ПсковГУ подарили научную монографию Бориса и Арсения Постниковых
05 октября 2023

Псковский музей представил новые абонементы для школьников и студентов
05 октября 2023

Спектакль Time of my life покажут на открытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
05 октября 2023

О детских книгах поговорили на «Серебряном дожде». Главное
05 октября 2023

Детская писательница: Современные технологии пока не влияют на мою профессию
05 октября 2023

Как выбирать детские книги, объяснили псковским родителям
05 октября 2023

Съёмки шоу Первого канала «Играем свадьбу» стартовали в Пскове 
05 октября 2023

Как создаются сказки, рассказала детская писательница

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...