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Культура

Детская писательница: Современные технологии пока не влияют на мою профессию

Насколько перспективно использование современных технологий в детской литературе, рассказала детский писатель и иллюстратор Ольга Фадеева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Современные технологии пока на мою профессию не влияют», – поделилась детская писательница. Фото: ПАИ

«Современные технологии пока не влияют на мою профессию, потому что искусственный интеллект не развит на таком уровне, чтобы делать классные иллюстрации для детский книг. Хотя он всегда виден. Когда рисует человек, всегда чувствуются тепло, тончайшие нюансы настроения, характеров героев, цветовая гамма и, самое главное, душа», – сказала она.

Как объяснила Ольга Фадеева, все, кто работает с детскими книгами, работают по любви. Именно из-за этого в детских книгах всегда тепло и душевно, заметила эксперт.

Она не исключила, что в дальнейшем искусственный интеллект будет выступать помощником писателя, но как самостоятельный инструмент автор книги его не рассматривает.

«Дети всё чувствуют: насколько это честно, искренне, попадает ли это в интересы ребенка. Дети – индикаторы правды, честности и души», – обратила внимание Ольга Фадеева.

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