Как выбирать детские книги, объяснили псковским родителям

18:11, 05 октября 2023, ПАИ

Как выбирать детские книги, объяснила детский писатель и иллюстратор Ольга Фадеева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я думаю, что книги должны быть разными. Иногда родители любят очень проработанные, реалистичные иллюстрации, классические тексты и именно такое покупают детям. Однако дети другие, и, возможно, ребёнку это не очень интересно, поэтому нужно, чтобы книги были разные, и разные по темам: нон-фикшен, сказки, развивалки, познавалки», – объяснила Ольга Фадеева.

Она подчеркнула, что родители не должны бояться современных иллюстраций, так как дети даже в абстрактных иллюстрациях могут увидеть «много красоты».

«Таких иллюстраций бояться не нужно. Действительно, там можно найти о чём поговорить: пропорции, цветовые сочетания – там всё это есть. Совсем примитивные иллюстрации видны: огромные глаза и очень кричащие цвета, заливки, градиенты – такие иллюстрации не очень хорошие», – рассказала Ольга Фадеева.

Также гостья студии объяснила, что к детям нужен разный подход в преподнесении сказок, ведь у кого-то визуальное восприятие, а у кого-то – аудиальное. «Следует наблюдать за своим ребёнком и пробовать разное», – заключила Ольга Фадеева.