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Культура

Как создаются сказки, рассказала детская писательница

Как создаются сказки, рассказала детский писатель и иллюстратор Ольга Фадеева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Как создаются сказки, рассказала детская писательница. Фото: ПАИ

«Сначала у меня возникает идея для текста, потому что я считаю, что всё-таки текст и идея первичны в книге. Иллюстрации всегда идут уже за текстом. Не очень хорош тот иллюстратор, который себя ставит на первое место и рисует что-то, не подходящее к тексту, пусть творческое и красивое, но в то же время не отражающее текст», – сказала писательница. 

Ольга Фадеева отметила, что первоначально она думает, о чём будет книга, о чём хочется рассказать и какие будут герои. «Иногда появляется какой-то герой и уже под него потом подстраивается история. И только когда готов текст, я приступаю к иллюстрациям», – добавила гостья студии.

Писательница заметила, что другая ситуация происходит с книгами нон-фикшн, когда автор пишет книгу и делает иллюстрации одновременно. 

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