Напавшую на сотрудников полиции семейную пару задержали в Псковской области
Семейную пару, напавшую на сотрудников полиции, задержали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
5 октября около 12:00 полицейские совместно с сотрудниками службы социальной защиты прибыли в одну из деревень Псковской области для проверки жилищных условий проживания несовершеннолетнего.
При проверке документов 32-летняя мать ребенка и ее 40-летний сожитель стали вести себя неадекватно и напали на полицейских, после чего скрылись. Из-за случившегося одну из сотрудниц полиции госпитализировали.
Злоумышленников задержали в лесисто-болотистой местности у соседней деревни и доставили в отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД России «Себежский».
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.