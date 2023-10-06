Напавшую на сотрудников полиции семейную пару задержали в Псковской области

09:35, 06 октября 2023, ПАИ

Семейную пару, напавшую на сотрудников полиции, задержали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

5 октября около 12:00 полицейские совместно с сотрудниками службы социальной защиты прибыли в одну из деревень Псковской области для проверки жилищных условий проживания несовершеннолетнего.

При проверке документов 32-летняя мать ребенка и ее 40-летний сожитель стали вести себя неадекватно и напали на полицейских, после чего скрылись. Из-за случившегося одну из сотрудниц полиции госпитализировали.

Злоумышленников задержали в лесисто-болотистой местности у соседней деревни и доставили в отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД России «Себежский».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.