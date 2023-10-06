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Общество

Шесть знаков туристской навигации установили в Псковском районе

Знаки туристской навигации установили на шести объектах в Псковском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

Шесть знаков туристской навигации установили в Псковском районе. Фото из Telegram-канала Натальи Фёдоровой

Она отметила перспективность развития туризма в Псковском районе и пояснила, что это связано с большим количеством памятников историко-культурного наследия как регионального, так и федерального значения. «Ежегодно число туристов увеличивается, соответственно, мы просто обязаны улучшать для наших гостей логистику – удобство перемещения играет значительную роль», – подчеркнула глава муниципалитета.

В этом сезоне работы проводили согласно разработанной концепции. Знаки выполнены в едином международном формате: на коричневом фоне нанесена специальная пиктограмма, характеризующая объект, и его название на русском и английском языках, а также расстояние до него. «Новые указатели помогут путешественникам найти дорогу к достопримечательностям и живописным местам Псковского района», – отметила Наталья Фёдорова.

Знаки установлены на дорогах регионального и местного значения:

  • Псков – Кислово – Палкино – «Родина княгини Ольги погост Выбуты»;
  • Родина – Наволок – «Церковь Мины, Виктора и Викентия, деревня Кусва»;
  • Подборовье – Лопатово – Боровичи – «Церковь Успения Богородицы, деревня Мелётово»;
  • Псков – Писковичи – Муровицы – «Памятник «Ледовое побоище»;
  • деревня Мелётово – к церкви Успения Пресвятой Богородицы;
  • деревня Камно – к церкви Георгия Победоносца XV века.

Работы в этом направлении будут продолжены, в 2024 году запланирована установка знаков туристской навигации ещё на шести объектах.

Ранее сообщалось, что в этом году на территории Псковской области установят более 300 знаков туристской навигации, которые станут ориентиром для гостей региона. Так, в Пскове в августе установили 40 навигационных знаков.

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