Актриса Софья Эрнст дала эксклюзивное интервью «Первому Псковскому»
Актриса, режиссёр проекта Первого канала «Играем свадьбу» Софья Эрнст дала эксклюзивное интервью телеканалу «Первый Псковский».
Съёмочная группа проекта во главе с ней в настоящее время снимает 32-минутный документальный фильм о свадьбе, организованной в традициях и обрядах Псковской области.
Интервью с Софьей Эрнст смотрите в ближайшее время на «Первом Псковском».
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