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Общество

Актриса Софья Эрнст дала эксклюзивное интервью «Первому Псковскому»

Актриса, режиссёр проекта Первого канала «Играем свадьбу» Софья Эрнст дала эксклюзивное интервью телеканалу «Первый Псковский».

Актриса Софья Эрнст дала эксклюзивное интервью «Первому Псковскому». Фото: ПАИ

Съёмочная группа проекта во главе с ней в настоящее время снимает 32-минутный документальный фильм о свадьбе, организованной в традициях и обрядах Псковской области.

Интервью с Софьей Эрнст смотрите в ближайшее время на «Первом Псковском».

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