Актриса Софья Эрнст дала эксклюзивное интервью «Первому Псковскому»

15:06, 06 октября 2023, ПАИ

Актриса, режиссёр проекта Первого канала «Играем свадьбу» Софья Эрнст дала эксклюзивное интервью телеканалу «Первый Псковский».

Съёмочная группа проекта во главе с ней в настоящее время снимает 32-минутный документальный фильм о свадьбе, организованной в традициях и обрядах Псковской области.

Интервью с Софьей Эрнст смотрите в ближайшее время на «Первом Псковском».