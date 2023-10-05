Софья Эрнст посетит Псковскую область в конце недели
Актриса Софья Эрнст посетит Псковскую область вместе со съёмочной группой документального проекта Первого канала «Играем свадьбу», стало известно ПАИ.
Софья Эрнст является режиссёром проекта. Она прибудет в регион в конце недели.
Напомним, что в Псковской области предполагается снять 32-минутный документальный фильм о свадьбе, организованной в местных традициях. Вышло уже две серии проекта – архангельская и удмуртская свадьбы. К показу готовятся карельская, татарская, казачья и тульская свадьбы.
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