Софья Эрнст посетит Псковскую область в конце недели

08:57, 05 октября 2023, ПАИ

Актриса Софья Эрнст посетит Псковскую область вместе со съёмочной группой документального проекта Первого канала «Играем свадьбу», стало известно ПАИ.

Софья Эрнст является режиссёром проекта. Она прибудет в регион в конце недели.

Напомним, что в Псковской области предполагается снять 32-минутный документальный фильм о свадьбе, организованной в местных традициях. Вышло уже две серии проекта – архангельская и удмуртская свадьбы. К показу готовятся карельская, татарская, казачья и тульская свадьбы.