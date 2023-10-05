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Проект Первого канала «Играем свадьбу» приезжает в Псков

Съёмочная группа документального проекта Первого канала и режиссёра Софьи Эрнст «Играем свадьбу» приезжает в Псков, стало известно ПАИ.

Проект Первого канала «Играем свадьбу» приезжает в Псков. Фото: скриншот видео с сайта проекта «Играем свадьбу»

Предполагается съёмка 32-минутного документального фильма о свадьбе, организованной в традициях и обрядах Псковской области.

На сайте проекта отмечается, что он имеет культурно-просветительские, а не научно-исследовательские цели. Зрители проекта узнают, каким свадебным традициям следовали наши предки, а также как их можно соотнести с современностью. Кроме того, создатели проекта расскажут, как выбрать наряды, музыку и меню для свадебного застолья, а также всё о регистрации в ЗАГСе и мерах господдержки молодых семей. Проект «Играем свадьбу» – это настоящий свадебный путеводитель, подчёркивается на сайте.

Напомним, что вышло уже две серии проекта – об архангельской и удмуртской свадьбах. К показу готовятся карельская, татарская, казачья и тульская свадьбы.

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