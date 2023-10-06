ВИДЕО. Финал девятого потока бизнес-акселератора Lady007 прошёл в Пскове
Финал девятого потока бизнес-акселератора Lady007 для предпринимательниц Псковской области от ассоциации «Женщины бизнеса», проводимого при поддержке Центра «Мой бизнес», прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
По итогам обучения, которое длилось два месяца, участницы разработали свои бизнес-проекты и презентовали их жюри. Оценивали работы восемь экспертов под председательством вице-губернатора Псковской области Нинель Салагаевой.
По итогам победительницами стали:
1 место – Анастасия Князькова;
2 место – Анна Бердышева;
3 место – Дарья Владимирова.
Мероприятие проходило в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России. Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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