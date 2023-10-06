Энергетики восстановили электроснабжение в 89 населённых пунктах Псковской области

18:32, 06 октября 2023, ПАИ

По состоянию на 17:00 энергетики восстановили электроснабжение 89 населённых пунктов, восстановлена работа восьми линий и 99 трансформаторных подстанций. Об этом сообщает Официальный телеграм-канал Псковской области.

Уточняется, что из-за сильного ветра отключения происходят по нарастающей – без электричества в Псковской области остаются 336 населённых пунктов. Больше всего отключений в Новоржевском, Себежском, Невельском районах.

В связи с ожидаемым ухудшением погоды на выходных принято решение о привлечении дополнительных бригад из других регионов. В пути пять бригад из Вологды и пять из Карелии.