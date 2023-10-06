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Общество

Энергетики восстановили электроснабжение в 89 населённых пунктах Псковской области 

По состоянию на 17:00 энергетики восстановили электроснабжение 89 населённых пунктов, восстановлена работа восьми линий и 99 трансформаторных подстанций. Об этом сообщает Официальный телеграм-канал Псковской области.  

Электроснабжение восстанавливают в Псковской области после сильного ветра. Фото: ПАИ

Уточняется, что из-за сильного ветра отключения происходят по нарастающей – без электричества в Псковской области остаются 336 населённых пунктов. Больше всего отключений в Новоржевском, Себежском, Невельском районах.

В связи с ожидаемым ухудшением погоды на выходных принято решение о привлечении дополнительных бригад из других регионов. В пути пять бригад из Вологды и пять из Карелии.

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