О погоде на зиму и лето судили на Руси по сегодняшнему дню

07:22, 05 ноября 2026, ПАИ

День Якова отмечали на Руси 5 ноября. В этот день православная церковь вспоминает апостола от семидесяти Иакова Младшего, прозванного «братом Господним», пишет caled.ru.

На Руси на Якова играли в «пчелиные игры»: жужжали, подражая пчёлам, и ели мёд. Считалось, что чем громче жужжит хозяин и чем больше съест мёда, тем лучше весной будут роиться пчёлы и богаче окажется летний сбор.

В этот день старались закончить заготовку дров на зиму – тогда в доме будет тепло. Яков считался покровителем мужской работы: крестьяне делали гужи из сыромятной кожи и проверяли конскую сбрую.

Существовал обычай «закармливать» землю: вчерашний пирог, оставшийся от праздника Казанской иконы, разламывали и разбрасывали по полю, подкармливая птиц. Люди верили, что пернатые своим чириканьем успокоят землю и упросят её дать хороший урожай.

На Якова справляли последние осенины – проводы осени. В этот день обычно падал второй снег. Обильный и не тающий снег обещал мягкую зиму и урожайное лето, а мелкий и твёрдый, похожий на крупу, – скорую зиму с матрёниного дня, 22 ноября.