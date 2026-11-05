День работника суда отмечают в России

07:01, 05 ноября 2026, ПАИ

День работника суда отмечают в России 5 ноября. Праздник учреждён постановлением Правительства РФ № 1657 от 24 октября 2025 года, сообщает calend.ru.

С инициативой выступил председатель Верховного суда Игорь Краснов, её поддержал президент России Владимир Путин.

Дату выбрали не случайно: 5 ноября 1723 года Пётр I подписал указ «О форме суда». Документ установил порядок рассмотрения дел, закрепил участие обеих сторон в гражданских и большинстве уголовных процессов, а также право суда применять меры принуждения, включая арест.

Праздник касается не только судей. Он адресован всем, кто обеспечивает работу судебной системы: секретарям, помощникам судей, администраторам и другим специалистам.