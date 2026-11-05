Более трёх тысяч пожаров произошло в Псковской области за 10 месяцев

07:43, 05 ноября 2026, ПАИ

3 024 пожара зарегистрировано на территории Псковской области за 10 месяцев 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Погибли 52 человека, один из которых несовершеннолетний. Ещё 18 человек получили травмы. Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем – 2 420 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 338 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 146 случаев.

Общий материальный ущерб составил 24 млн 272 тысяч рублей