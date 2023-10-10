Более полутора тысяч жительниц Псковской области получили выплаты по беременности и родам с начала года

10:28, 10 октября 2023, ПАИ

1 548 работающих женщин в Псковской области получили пособие по беременности и родам. Об этом ПАИ сообщили в отделении СФР по Псковской области.

С начала года реготделение СФР получило от 876 работодателей заявления на назначение пособия по беременности и родам. На эти цели ОСФР по Псковской области направило свыше 188 миллионов рублей.

Как отметили в Соцфонде, размер пособия может составлять от 74 757 до 383 178 рублей за нормальные роды. За осложненные – от 8 543,68 до 43 791,84 рубля.

Отметим, выплаты пособия производятся в течение десяти рабочих дней после того, как для его назначения в отделение фонда поступают полные и достоверные сведения от работодателя.

Право на получение данного пособия имеют только женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам или усыновившие ребенка до трёх месяцев.

Для оформления выплаты потребуются: лист нетрудоспособности по беременности и родам, заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам, которое женщина подает своему работодателю, решение или копия решения суда об усыновлении ребенка, свидетельство о рождении ребенка.