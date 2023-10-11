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Общество

Пострадавшая от нападения жительница Пустошки поблагодарила земляков за поддержку

Жестокая история нападения на сотрудников полиции потрясла Пустошкинский район и разлетелась далеко за пределы Псковской области. С вилами, ножом и топором два жителя деревни Новая напали на инспектора по делам несовершеннолетних и специалиста по соцзащите, которые приехали проверить условия проживания десятилетнего ребёнка. Как себя чувствует пострадавшая и кто помог «собрать её жизнь по кусочкам», удалось узнать корреспонденту районной газеты «Вперёд».

На фото пострадавшая. Фото: газета «Вперёд»

После нападения она была госпитализирована. Пострадавшей диагностировали множественные ножевые ранения головы, шеи, плеч, пальцев кистей рук. Однако ей удалось выжить. На сегодняшний день она все ещё находится в больнице. Преступников заключили под стражу.

«Идёт на поправку! Уже переведена в общую палату. Мы с ней разговаривали, скоро должны выписать», – рассказал о состоянии пострадавшей начальник отделения полиции по Пустошкинскому району МО МВД России «Себежский» майор Вячеслав Яковлев.

Коллеги из органов опеки отмечают, что Татьяна – боец по натуре и в скором времени собирается вернуться к работе. «Татьяне желаем здоровья и только здоровья! Она – опытный и неравнодушный к судьбам детей человек, очень любит свою работу и ответственно к ней относится. Мы её очень ждём», – заметила ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района Римма Демешко.

Сама Татьяна выразила благодарность за понимание, добросердечность, отзывчивость, искренность, поддержку и за своевременную необходимую помощь. «Благодарю от всей души каждого, кто не остался равнодушен! Невероятно приятно знать, что такие люди есть рядом. Спасибо сотрудникам кареты скорой помощи Пустошки, группе реаниматологов и врачей межрайонной Великолукской больницы, которые первоочередно боролись за жизнь и собрали её по кусочкам», – сказала она.

Она также поблагодарила коллектив «Алавия», коллектив Себежского и Пустошкинского РОВД, начальника отделения полиции по Пустошкинскому району МО МВД России «Себежский» майора Вячеслава Яковлева. «Моё состояние стабильно хорошее благодаря каждому из вас», – подчеркнула она.

«Отдельную благодарность хочу выразить своему напарнику Павлу Синицыну и лечащему врачу Геннадию Когану, благодаря которым я продолжаю свой путь и пишу это сообщение», – сказала представитель органа опеки.

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