Пострадавшая от нападения жительница Пустошки поблагодарила земляков за поддержку

17:33, 11 октября 2023, ПАИ

Жестокая история нападения на сотрудников полиции потрясла Пустошкинский район и разлетелась далеко за пределы Псковской области. С вилами, ножом и топором два жителя деревни Новая напали на инспектора по делам несовершеннолетних и специалиста по соцзащите, которые приехали проверить условия проживания десятилетнего ребёнка. Как себя чувствует пострадавшая и кто помог «собрать её жизнь по кусочкам», удалось узнать корреспонденту районной газеты «Вперёд».

После нападения она была госпитализирована. Пострадавшей диагностировали множественные ножевые ранения головы, шеи, плеч, пальцев кистей рук. Однако ей удалось выжить. На сегодняшний день она все ещё находится в больнице. Преступников заключили под стражу.

«Идёт на поправку! Уже переведена в общую палату. Мы с ней разговаривали, скоро должны выписать», – рассказал о состоянии пострадавшей начальник отделения полиции по Пустошкинскому району МО МВД России «Себежский» майор Вячеслав Яковлев.

Коллеги из органов опеки отмечают, что Татьяна – боец по натуре и в скором времени собирается вернуться к работе. «Татьяне желаем здоровья и только здоровья! Она – опытный и неравнодушный к судьбам детей человек, очень любит свою работу и ответственно к ней относится. Мы её очень ждём», – заметила ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района Римма Демешко.

Сама Татьяна выразила благодарность за понимание, добросердечность, отзывчивость, искренность, поддержку и за своевременную необходимую помощь. «Благодарю от всей души каждого, кто не остался равнодушен! Невероятно приятно знать, что такие люди есть рядом. Спасибо сотрудникам кареты скорой помощи Пустошки, группе реаниматологов и врачей межрайонной Великолукской больницы, которые первоочередно боролись за жизнь и собрали её по кусочкам», – сказала она.

Она также поблагодарила коллектив «Алавия», коллектив Себежского и Пустошкинского РОВД, начальника отделения полиции по Пустошкинскому району МО МВД России «Себежский» майора Вячеслава Яковлева. «Моё состояние стабильно хорошее благодаря каждому из вас», – подчеркнула она.

«Отдельную благодарность хочу выразить своему напарнику Павлу Синицыну и лечащему врачу Геннадию Когану, благодаря которым я продолжаю свой путь и пишу это сообщение», – сказала представитель органа опеки.