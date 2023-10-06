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Происшествия

Стали известны подробности нападения семейной пары на полицейских в Пустошкинском районе

Стали известны подробности нападения семейной пары на полицейских в Пустошкинском районе, пишет «АиФ-Псков».

Дом, в котором проживала семейная пара. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

5 октября около 12:00 участковый уполномоченный, инспектор по делам несовершеннолетних, представитель опеки и специалист соцзащиты приехали в деревню Новая Пустошкинского района, чтобы проверить условия проживания десятилетнего ребёнка. Сообщалось, что он не посещает школу.

32-летнюю мать ребёнка и её 40-летнего сожителя нашли в землянке недалеко от дома, в котором они проживали. После просьбы предъявить документы супруги внезапно бросились на полицейских.

По словам местных жителей, мужчина схватил вилы и кинулся с ними на инспектора по делам несовершеннолетних. А мать ребёнка напала с ножом на старшего участкового уполномоченного. Спасли сотрудницу полиции представители соцзащиты.

После драки семейная пара сбежала. Однако ближе к ночи их нашли в заболоченном лесу недалеко от соседней деревни.

В результате случившегося участковый получила резаные раны шеи, головы, рук. Сейчас она находится в больнице.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Им грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Статью о произошедшем в деревне Пустошкинского района читайте здесь.

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