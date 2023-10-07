Напавших на полицейских с топором и вилами в Опочецком районе заключили под стражу

18:57, 07 октября 2023, ПАИ

Решение заключить под стражу мужчину и женщину, напавших на полицейских, вынес Опочецкий районный суд сегодня, 7 октября. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Граждане обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьёй 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица).

По версии следствия, мужчина 5 октября напал на инспектора по делам несовершеннолетних, используя в качестве оружия вилы и топор. Он нанёс последнему удары в область жизненно важных органов, причинив телесные повреждения. Деяние совершено при соучастии обвиняемой.

Обвиняемая напала на старшего участкового уполномоченного полиции, используя в качестве оружия нож, нанесла последней не менее десяти ударов в области расположения жизненно важных органов. Пострадавшей причинены множественные ножевые ранения головы, шеи, плеч, пальцев кистей рук.