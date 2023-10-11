Интеллектуальные игры прошли в Каверинской библиотеке в Пскове

15:46, 11 октября 2023, ПАИ

В библиотеке имени Каверина в Пскове сыграли в литературный «Морской бой», сообщили ПАИ в пресс-службе библиотеки. Участниками игры стали команды из псковского лицея «Развитие» и Центральной детской библиотеки города Полярный Мурманской области. Они померились силами как друг с другом, так и с офицерами-моряками и авиаторами.

Лучше всех на литературные вопросы смогли ответить поляринцы.

Морской офицер Виктор Ковалёв подарил музею романа «Два капитана» в библиотеке настоящий Андреевский флаг, картину с изображением подводной лодки «Псков» и книги из коллекции Псковского Морского собрания.

Следующая встреча литературно-патриотического клуба «Два капитана» состоится в ноябре.