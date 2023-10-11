День открытых дверей пройдёт в отделении профилактики Островской межрайонной больницы
День открытых дверей в отделении профилактики Островской межрайонной больницы пройдёт 18 октября с 9:00 до 12:00, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
В этот день врачи-онкологи Псковского клинического онкологического диспансера примут всех пациентов с новообразованиями кожи любой локализации с применением дерматоскопии. Кроме того, онколог-маммолог проведёт осмотры пациентов с жалобами на боли в молочной железе.
Приглашаются все желающие, кто нуждается в консультации или профилактическом осмотре специалистов.
Для посещения необходима предварительная запись по телефону: +7 (81152) 392-74. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис.
Сотрудники Псковского УФСИН присоединились к акции в поддержку донорства костного мозга
Все социальные положения народной программы «Единой России» вошли в проект нового бюджета
Порядка 30 юридических лиц Псковской области обращаются в «Экопром» для заключения договора ежемесячно