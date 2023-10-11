День открытых дверей пройдёт в отделении профилактики Островской межрайонной больницы

19:58, 11 октября 2023, ПАИ

День открытых дверей в отделении профилактики Островской межрайонной больницы пройдёт 18 октября с 9:00 до 12:00, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

В этот день врачи-онкологи Псковского клинического онкологического диспансера примут всех пациентов с новообразованиями кожи любой локализации с применением дерматоскопии. Кроме того, онколог-маммолог проведёт осмотры пациентов с жалобами на боли в молочной железе.

Приглашаются все желающие, кто нуждается в консультации или профилактическом осмотре специалистов.

Для посещения необходима предварительная запись по телефону: +7 (81152) 392-74. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис.