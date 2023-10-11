Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит, который объединяет. Владыка Тихон уходит, но остаётся

Митрополит Тихон. Фото: пресс-служба Псковской епархии

Новость о том, что митрополит Тихон покидает Псковскую область, стала, несмотря на то что к ней готовились и слухи об этом ходили давно, всё-таки неожиданностью. Ещё всего пару месяцев назад на наш вопрос об этих слухах владыка отвечал: «Нет, ни в коем случае. Я даже близко не хочу [переезжать. – ПАИ]. Другое дело, что меня могут перевести, как всякого епископа. Но я абсолютно не хочу никуда, кроме Псковской епархии. Здесь столько уже начато, столько необходимо закончить, столько ещё нужно сделать».

И вот перевели.

За пять лет службы митрополита на Псковской земле уже трудно представить сколько-нибудь значимые дела без его участия и благословения. Реставрация памятников культуры и архитектуры, храмов Псковской области, идея создания мемориала Александру Невскому и его дружине в Самолве, открытие Печерской семинарии, преображение Печор и подготовка Псково-Печерского монастыря к 550-летию обители, десятки благотворительных проектов... Это малая толика того, к чему митрополит Тихон приложил свою руку, сердце и душу.

Но теперь Крым станет ещё ближе к нам, псковичам, потому что митрополит Тихон хоть и уезжает туда на служение, нашим, псковским, был и остаётся.

Редакция ПАИ

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 октября 2023

Опубликованы фотографии до и после ремонта в Городском культурном центре Пскова
11 октября 2023

Епископ Арсений назначен главой Псковской митрополии
11 октября 2023

«Ольгинский десант» поучаствовал в молодёжном форуме «Доброволье.60»
11 октября 2023

Митрополит Тихон назначен главой Крымской митрополии
11 октября 2023

Псковские врачи-онкологи перенимают опыт белорусских коллег в Витебске
11 октября 2023

Опубликована программа областного экологического слёта «ПсковЭко»
11 октября 2023

Сотрудники Псковского УФСИН присоединились к акции в поддержку донорства костного мозга
11 октября 2023

Все социальные положения народной программы «Единой России» вошли в проект нового бюджета

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...