Митрополит, который объединяет. Владыка Тихон уходит, но остаётся

20:26, 11 октября 2023, ПАИ

Новость о том, что митрополит Тихон покидает Псковскую область, стала, несмотря на то что к ней готовились и слухи об этом ходили давно, всё-таки неожиданностью. Ещё всего пару месяцев назад на наш вопрос об этих слухах владыка отвечал: «Нет, ни в коем случае. Я даже близко не хочу [переезжать. – ПАИ]. Другое дело, что меня могут перевести, как всякого епископа. Но я абсолютно не хочу никуда, кроме Псковской епархии. Здесь столько уже начато, столько необходимо закончить, столько ещё нужно сделать».

И вот перевели.

За пять лет службы митрополита на Псковской земле уже трудно представить сколько-нибудь значимые дела без его участия и благословения. Реставрация памятников культуры и архитектуры, храмов Псковской области, идея создания мемориала Александру Невскому и его дружине в Самолве, открытие Печерской семинарии, преображение Печор и подготовка Псково-Печерского монастыря к 550-летию обители, десятки благотворительных проектов... Это малая толика того, к чему митрополит Тихон приложил свою руку, сердце и душу.

Но теперь Крым станет ещё ближе к нам, псковичам, потому что митрополит Тихон хоть и уезжает туда на служение, нашим, псковским, был и остаётся.



Редакция ПАИ