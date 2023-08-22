Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Тихон не планирует уезжать из Псковской области

Митрополит Псковский и Порховский Тихон не планирует уезжать из Псковской области. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Андрей Степанов. На фото: митрополит Псковский и Порховский Тихон

«Нет, ни в коем случае. Я даже близко не хочу [переезжать. – ПАИ]. Другое дело, что меня могут перевести, как всякого епископа. Но я абсолютно не хочу никуда, кроме Псковской епархии. Здесь столько уже начато, столько необходимо закончить, столько ещё нужно сделать», – сказал он.

Он также рассказал, что впервые посетил Псково-Печерский монастырь, будучи верующим, в 1982 году. «Я приехал сюда и остался здесь навсегда. Был послушником до 1986 года, потом меня перевели в Москву, к огромному сожалению. И с 1986-го до 2017-го я молился, 31 год молил Бога, чтобы я вернулся в Печоры. Не прошло и 31 года, как я здесь оказался», – поделился митрополит.

«Поэтому надо всегда молиться и не ослабевать в молитве», – заключил владыка.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 миллиарда рублей

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 августа 2023

Вера Кондратьева: ТОС – наши помощники

22 августа 2023

Бежаницкие волонтёры рассказали жителям района о праздновании Дня флага

22 августа 2023

Филиал Русского музея откроют в Печорах

22 августа 2023

Островские полицейские получили награды и почетные грамоты

22 августа 2023

Псковские полицейские отметили День флага вручением паспортов молодым гражданам страны 

22 августа 2023

Митрополит Тихон не планирует уезжать из Псковской области

22 августа 2023

Псковская область поможет ЛНР в сфере информационных технологий

22 августа 2023

Губернатор поддержал идею об учреждении областных соревнований среди постов скорой помощи


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...