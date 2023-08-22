Митрополит Тихон не планирует уезжать из Псковской области

17:51, 22 августа 2023, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон не планирует уезжать из Псковской области. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, передаёт корреспондент ПАИ.

​

«Нет, ни в коем случае. Я даже близко не хочу [переезжать. – ПАИ]. Другое дело, что меня могут перевести, как всякого епископа. Но я абсолютно не хочу никуда, кроме Псковской епархии. Здесь столько уже начато, столько необходимо закончить, столько ещё нужно сделать», – сказал он.

Он также рассказал, что впервые посетил Псково-Печерский монастырь, будучи верующим, в 1982 году. «Я приехал сюда и остался здесь навсегда. Был послушником до 1986 года, потом меня перевели в Москву, к огромному сожалению. И с 1986-го до 2017-го я молился, 31 год молил Бога, чтобы я вернулся в Печоры. Не прошло и 31 года, как я здесь оказался», – поделился митрополит.

«Поэтому надо всегда молиться и не ослабевать в молитве», – заключил владыка.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 миллиарда рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.