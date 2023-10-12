Американец выиграл в лотерею 169 миллиардов в рублёвом эквиваленте
Американец выиграл в лотерею 1,76 млрд долларов (169 млрд руб.) - это второй по величине выигрыш в истории США, сообщает РИА Новости.
Теперь перед ним стоит выбор: либо 774 млн долларов сразу, либо вся сумма частями в течение 29 лет. И в том, и в другом случае придётся заплатить налог в 24-37%.
Только минувшим летом псковичи дважды выигрывали в лотерею крупные суммы. В июне житель Псковской области получил суперприз в 1 млн 55 тысяч 700 рублей. В августе водитель такси стал обладателем 1,5 млн рублей.
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