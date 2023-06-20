Пскович стал обладателем суперприза в лотерее

10:19, 20 июня 2023, ПАИ

Житель Псковской области выиграл в лотерею суперприз – 1 млн 55 тысяч 700 рублей. Об этом сообщает издание «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу «Столото».

Счастливый билет мужчина приобрел за 20 рублей. Розыгрыш 226552-го тиража государственной лотереи «Проще, чем дважды два» от «Русского лото» состоялся 17 июня.

На данный момент пскович еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото» в Москве. Свой билет он приобрел в мобильной версии сайта лотереи.

По правилам для получения суперприза необходимо угадать все числа комбинации. Житель Псковской области отметил 13, 7 в первом поле билета и 9, 16 – во втором, что привело его к победе.