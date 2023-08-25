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Общество

Таксист из Пскова выиграл в моментальную лотерею 1,5 миллиона рублей

Таксист из Пскова выиграл в моментальную лотерею 1,5 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили организаторы розыгрыша.

22 августа он купил лотерейный билет. Дома, стерев защитный слой, житель Пскова мгновенно узнал, что выиграл деньги.

«Билет я дал дочке и в шутку сказал: «Натрешь миллион — купим тебе новый телефон». Она же и заметила одно и единственное совпадение во всем игровом поле на полтора миллиона рублей! Мы все в семье достаточно сдержанные, но в этот раз дали волю эмоциям. Так еще выпало, что я выиграл за три дня до своего дня рождения. Неплохой подарок я себе сделал», — рассказал мужчина.

Как и обещал, победитель с выигранных денег подарит дочери новый смартфон, оплатит супруге услуги косметолога, а на оставшуюся часть купит автомобиль. 
 

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