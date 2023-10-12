Тематические вечера будут проходить у нового фонтана на Четырех углах
Тематические вечера планируют проводить у мультимедийного пешеходного фонтана, который появится на Четырех углах в Пскове, рассказал заместитель главы администрации города Виталий Сухинский в эфире радиостанции «7 НЕБО».
«Мы сейчас с городским комитетом по культуре прорабатываем механизм, как фонтан будет работать. Будут какие-то тематические вечера, репертуар подбирается. Но музыка не будет круглосуточно звенеть – там вокруг жилые дома. Скорее, это будут какие-то вечерние звуковые представления», – отметил он.
Фонтан на Четырёх углах в Пскове планируют запустить в тестовом режиме в октябре.
Концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте». Он будет оснащён видеопроекторами и системой проецирования изображения на воду.
Ранее глава Пскова Борис Елкин показал изнутри будущий мультимедийный фонтан в сквере 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове.
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