Тематические вечера будут проходить у нового фонтана на Четырех углах

13:44, 12 октября 2023, ПАИ

Тематические вечера планируют проводить у мультимедийного пешеходного фонтана, который появится на Четырех углах в Пскове, рассказал заместитель главы администрации города Виталий Сухинский в эфире радиостанции «7 НЕБО».

«Мы сейчас с городским комитетом по культуре прорабатываем механизм, как фонтан будет работать. Будут какие-то тематические вечера, репертуар подбирается. Но музыка не будет круглосуточно звенеть – там вокруг жилые дома. Скорее, это будут какие-то вечерние звуковые представления», – отметил он.

Фонтан на Четырёх углах в Пскове планируют запустить в тестовом режиме в октябре.

Концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте». Он будет оснащён видеопроекторами и системой проецирования изображения на воду.

Ранее глава Пскова Борис Елкин показал изнутри будущий мультимедийный фонтан в сквере 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове.