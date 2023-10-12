Правозащитники проверили условия жизни псковских осуждённых
Представители общественной наблюдательной комиссии региона Николай Червяков и Ольга Шатова посетили участок колонии-поселения ИК-2 УФСИН России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
В сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Вячеслава Иванова и руководства исправительной колонии правозащитники проверили условия проживания осуждённых: спальные помещения, помещение для приёма пищи, хранения продуктов питания, личных вещей и несколько других.
В рамках визита был проведён приём осуждённых по личным вопросам. Все обратившиеся смогли получить ответы и разъяснения, уточнили в пресс-службе.
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