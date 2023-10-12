Двух великолукских педагогов наградили грамотами Минпросвещения России

17:29, 12 октября 2023, ПАИ

Два педагога из Великолукского района удостоены почётных грамот Министерства просвещения России, сообщается в газете «Наш путь».

За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования грамоты получили учитель истории и обществознания Пореченской школы Анна Корнилова и учитель начальных классов Переслегинской гимназии Ольга Нефедова.

Грамоты преподавателям в торжественной обстановке вручила первый заместитель главы администрации Великолукского района по ЖКХ и градостроительству Татьяна Иванова.

«Наша первая героиня Анна Алексеевна Корнилова родилась в деревне Сапроново Великолукского района, училась в Пореченской школе, после которой поступила в Псковский государственный педагогический институт, окончила его и с тех пор трудится в сфере образования Великолукского района. Её общий трудовой стаж почти 28 лет!» – отметили в газете.

Анна Корнилова сказала, что гордится своей трудовой книжкой, ведь в ней всего одна запись.

Помимо непосредственно преподавательской деятельности Анна Корнилова большое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодёжи – она руководит школьным музеем боевой славы имени К. С. Заслонова.

«Я очень люблю свою профессию. Мне безумно нравится каждый день вместе с детьми узнавать что-то новое. Это может показаться странным из уст учителя, тем не менее, все ученики разные, а значит, и подход к образованию должен быть разным. Попросту говоря, мои ребята учатся, чтобы получать новые знания, а я учусь, чтобы правильно делиться накопленными», – отметила Анна Корнилова, которая также является педагогом дополнительного образования и педагогом-психологом.

Ещё одна героиня – Ольга Нефедова, учитель начальных классов Переслегинской гимназии, родилась в Великих Луках. Зато её профессиональная деятельность целиком и полностью связана с Великолукским районом – в Переслегинской гимназии она преподает вот уже 30 лет.

«Как мне кажется, профессия учителя – одна из тех, в которые влюбляешься со временем. С каждым новым учебным годом любовь к преподаванию становится всё крепче и крепче. По крайней мере, в моём случае это именно так», – сказала Ольга Нефедова.

Она отметила, что самое приятное в профессии учителя – видеть озорной блеск в глазах детей.

«Да, конечно, в учёбе бывают и сложности, не всё даётся легко, но каждое утро я захожу в класс и вижу, что дети мне рады, а временами, бывает, ребята ко мне подбегают за помощью и рефлекторно говорят «мама». В такие моменты сердце замирает, и ты понимаешь, какая большая на тебе ответственность. В то же время свою работу я никогда не променяю ни на какую другую!» – подчеркнула Ольга Нефедова, добавив, что особую гордость и радость за своих учеников испытывает, когда в выпускных классах её ученики, теперь уже одиннадцатиклассники, подходят к ней со словами благодарности и говорят о том, какие по-настоящему важные уроки она им преподала.