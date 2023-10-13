Новые абонементы для дошкольников, школьников и студентов разработал Псковский музей-заповедник

14:04, 13 октября 2023, ПАИ

К началу нового 2023-2024 учебного года Псковский музей-заповедник представил новые абонементы для дошкольников, школьников и студентов образовательных учреждений Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Сообщается, что программа «Азы православной культуры» познакомит школьников с историей, культурой и основными ценностями православного христианства. На занятии «Православный храм» дети изучат архитектурную традицию церковного строительства на Руси и особенности псковской архитектурной школы. Школьники также узнают историю псковского храма, где будет проводиться занятие (церковь Святого Николая Мирликийского Чудотворца (со Усохи), церковь Святого Василия Великого (на Горке), церковь Святой Анастасии Узорешительницы).

В программу также входят лекции и экскурсии «Что такое икона?», «Двунадесятые праздники», «Праздник праздников, торжество из торжеств», где участникам расскажут историю появления и традиции почитания икон на Руси, а также о традициях празднования Пасхи Христовой.