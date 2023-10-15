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Общество

В России ограничат участие недобросовестных подрядчиков в торгах на проведение капремонта домов

Правительство РФ приняло дополнительные меры для того, чтобы привлекать к работам по капитальному ремонту многоквартирных домов только квалифицированных и добросовестных подрядчиков, постановление об этом подписано, сообщается на сайте кабмина.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Теперь компания-подрядчик может быть исключена из реестра квалифицированных подрядных организаций и на год отстранена от участия в электронных торгах, где распределяются контракты на капремонт. Такие строгие санкции последуют за ряд нарушений, в числе которых предоставление недостоверных сведений об организации, говорится в сообщении.

До сих пор компания могла быть исключена из реестра только за грубые нарушения, например за неоднократный отказ от исполнения контракта по выигранному тендеру.

Кроме того, если саморегулируемая организация по жалобам граждан приостановила права компании на выполнение отдельных видов работ, такую компанию также не допустят к участию в торгах, подчёркивают в правительстве.

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