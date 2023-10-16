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Общество

Фильм о псковских художниках покажут 17 октября

Псковичей приглашают на показ фильма «Артель. Профессия художник», основанного на интервью пяти членов Псковского отделения Союза художников России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Показ состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 17 октября в 14:00.

Фильм о творчестве современных художников России основан на интервью пяти художников – членов Псковского отделения Союза художников России: Виктора Лысюка, Геннадия Алексеева, Аркадия Филинова, Марии Крючковой и Сергея Руднева.

Художники расскажут зрителям, кто повлиял на выбор их профессии, с какими сложностями они сталкиваются в своей работе, о том, как продолжать работать в кризис, что такое вдохновение и где его искать.

«Это истории людей, которые не побоялись пойти за своей мечтой и выбрали творческую профессию. Профессию художника», – подчеркнули в библиотеке.

Сообщается, что в мероприятии запланировано участие главных героев – псковских художников.

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