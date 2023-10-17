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Происшествия

Нарушившего запрет на использование пиротехники псковича задержала полиция

Псковские полицейские установили личность мужчины, который запустил салют во дворе жилых домов. Им оказался 32-летний пскович. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

16 октября в 6:30 участковому уполномоченному полиции, закреплённому за домами 70 и 74а на Рижском проспекте, поступило несколько звонков от взволнованных собственников квартир, которые были обеспокоены залпами и хлопками. По данному факту была инициирована незамедлительная проверка.

Нарушитель под воздействием алкоголя решил сделать сюрприз своей девушке и удивить её фейерверком. При этом мужчина не подумал о том, что своими действиями может напугать жильцов домов.

Пскович полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном: «Сегодня днём запускал салют во дворе дома № 74а на Рижском проспекте. Вину свою признаю. В содеянном раскаиваюсь и обещаю больше так не делать».

Собранный материал проверки направят в правительство региона для рассмотрения и привлечения мужчины к административной ответственности по статье 2.28 закона Псковской области.

Напомним, что с 3 июля в регионе по решению оперативного штаба введён запрет на запуск фейерверков. Исключение – хлопушки и бенгальские огни. Нарушителям грозит штраф.

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