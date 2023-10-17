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Специалисты из других регионов готовы переехать в Псков для работы в мединституте ПсковГУ

Специалисты из профильных медицинских вузов России будут преподавать в мединституте ПсковГУ, заявила ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Специалисты из других регионов готовы переехать в Псков для работы в мединституте ПсковГУ. Фото: ПАИ

«Клиническую составляющую образовательной деятельности мы закрываем за счёт врачей, которые практикуют в нашем регионе, и за счёт персонала, который есть в других вузах Российской Федерации. К нам уже обратились четыре человека. Это два доктора наук, два кандидата наук и три человека, которые заканчивают ординатуру», – рассказала гостья студии.

Также она добавила, что специалисты из других регионов будут работать в штате вуза, но решение о принятии их невозможно без согласия комитета по здравоохранению Псковской области, поскольку вместе с преподавательской деятельностью медики будут встраиваться в систему практического здравоохранения.

«Я надеюсь, с нового года появятся эти специалисты. У них есть интерес к нашему региону», – заявила Наталья Ильина.

Напомним, строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета заняло всего семь месяцев. Это стало возможно благодаря договорённостям губернатора региона Михаила Ведерникова с руководством Министерства просвещения и высшей науки РФ и Министерства обороны РФ. Средства на реализацию этого проекта выделены из федерального бюджета по распоряжению Правительства РФ.

Новый корпус будет способствовать реализации стратегического проекта ПсковГУ в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» – «Научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области». Его главная цель – создание центра непрерывной подготовки медицинских кадров, способного обеспечить доступность и качество первичного медико-санитарного и медицинского сопровождения и сформировать сознательное отношение к здоровью у населения Псковской области.

Ранее новый учебно-лабораторный корпус посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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