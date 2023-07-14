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Общество

Министр здравоохранения России осмотрел новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина провела экскурсию по учебно-лабораторному корпусу медицинского факультета Псковского государственного университета министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, передаёт корреспондент ПАИ. 

Фото: ПАИ

Двухэтажное здание учебно-лабораторного комплекса включает в себя учебный, лабораторный и анатомический блоки, учебные аудитории, административно-хозяйственную часть и аккредитационно-симуляционный центр.

Напомним, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко находится сегодня с рабочим визитом в Псковской области. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудит перспективы развития сферы здравоохранения региона.

Напомним, Институт экспериментальной биологии создадут на базе нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский».

Строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета заняло всего семь месяцев. В нём будут преподавать более 80 специалистов.

Добавим, что в новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ будет размещаться Институт медицины и экспериментальной биологии. С сентября здесь будут обучать студентов и проводить исследования социально значимых заболеваний. Готовить будут не только врачей, но и специалистов по профилю «Биомедицина» в рамках сетевой программы совместно с биологическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова. Кроме того, ввиду двух смежных специальностей в ПсковГУ при поддержке МГУ имени М. В. Ломоносова и Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова создаётся лаборатория метаболомных исследований.

Со списком лабораторий Института экспериментальной биологии ПсковГУ можно ознакомиться здесь.

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