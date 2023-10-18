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Гала-концерт «Живое пушкинское слово» пройдёт в Печорах 21 октября

Гала-концерт открытого регионального конкурса исполнителей Пушкина «Живое пушкинское слово» состоится в Печорском районном центре культуры 21 октября. Литературно-музыкальная программа с участием победителей и наставников смотра стала итоговым событием конкурса, который проходил в Великих Луках и Пскове весной и летом этого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Гала-концерт «Живое пушкинское слово» пройдёт в Печорах 21 октября. Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра

Напомним, открытый региональный конкурс «Живое пушкинское слово» стартовал в Псковской области в мае, и его этапы проходили параллельно в Пскове и Великих Луках. В творческом состязании могли принять участие все желающие: событие объединило людей разных возрастов и профессий, любителей и новичков из Пскова, Великих Лук и многих районов области, заявки поступили также из Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Саратова.

Из более чем 100 заявок эксперты отобрали полуфиналистов, которые прошли очный отбор, выступив перед публикой и наставниками. По итогам полуфинала были сформированы команды участников, продолживших подготовку к финалу под руководством артистов Псковского театра драмы Владимира Свекольникова, Сергея Попкова, Александра Овчаренко, заведующей музыкальной частью в театре Елены Обуховой и артистов Великолукского драматического театра Ирины Кругленко, Дениса Кучерявого, Никиты Шатова. Финалисты представили свои номера профессиональному жюри, которое в июле объявило победителей.

Гала-концерт конкурса «Живое пушкинское слово» стал подарком победителям конкурса и зрителям. Он мыслится устроителями как настоящий пушкинский праздник, который объединит наставников конкурса – ведущих артистов Псковского и Великолукского драматических театров, призёров и публику.

«Со сцены прозвучат известные всем строки Пушкина и, быть может, его произведения, которые публике доведётся услышать впервые. Участники будут не только читать Пушкина, но и петь – это будет и авторская песня, и классика, и рок на тексты поэта», – отметили в пресс-службе.

Организатором конкурса выступает Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

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