Более 800 правонарушений выявили в Псковской области с помощью системы «Безопасный город»
Более 800 правонарушений удалось выявить в Псковской области с помощью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Об этом рассказал губернатор региона Михаил Ведерников во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.
«Система себя достаточно хорошо зарекомендовала. С начала года с её помощью мы выявили 816 административных правонарушений и четыре преступления. Но вместе с тем понятно, что её необходимо постоянно развивать и модернизировать», – подчеркнул глава региона.
Ранее сообщалось, что с использованием видеокамер, входящих в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», раскрывается каждое второе уличное преступление.
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Более 800 правонарушений выявили в Псковской области с помощью системы «Безопасный город»
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