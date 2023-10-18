Более 800 правонарушений выявили в Псковской области с помощью системы «Безопасный город»

15:31, 18 октября 2023, ПАИ

Более 800 правонарушений удалось выявить в Псковской области с помощью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Об этом рассказал губернатор региона Михаил Ведерников во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Система себя достаточно хорошо зарекомендовала. С начала года с её помощью мы выявили 816 административных правонарушений и четыре преступления. Но вместе с тем понятно, что её необходимо постоянно развивать и модернизировать», – подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что с использованием видеокамер, входящих в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», раскрывается каждое второе уличное преступление.