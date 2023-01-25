«Безопасный город»: почти 400 камер видеофиксации работает в Псковской области
В Псковской области продолжается работа по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
В систему видеонаблюдения в регионе в настоящее время входит 399 камер видеонаблюдения. Из них 391 находится на территории Пскова и 8 на территории Великих Лук.
С использованием видеокамер, входящих в АПК «Безопасный город», сотрудники УМВД раскрыли три преступления.
Ранее сообщалось, что ещё 50 видеокамер дополнят систему «Безопасный город» в Псковской области.
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