Партию медицинских масок и антисептиков направят псковичи в Херсонскую область

16:58, 18 октября 2023, ПАИ

Медицинские маски и антисептики собрали волонтёры Пскова и области для жителей новых территорий. Партия гуманитарного груза будет направлена в Генический район Херсонской области, сообщила ПАИ руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва.

Сбор осуществлялся в связи с сезонным ростом гриппа и острых респираторных заболеваний. В посылке около тысячи штук антисептиков и 15 тысяч масок.

Отметим, что общими усилиями жителей и организаций Псковской области в новые регионы на постоянной основе формируются и направляются гуманитарные грузы, исходя из потребностей населения. Так, например, для поддержки жителей в осенне-зимний период ведётся сбор тёплой одежды и продуктов длительного хранения. В Херсонскую область уже поставлены канистры со специализированным средством, которое служит для улучшения качества водопроводной воды, её обеззараживания и очистки.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.