Мокрый снег и до +5 градусов ожидается в Псковской области сегодня
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 19 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, днём с дождём.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём – от 0 до +5 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Напомним, ранее стало известно, когда начнутся заморозки в Псковской области. И стоит ли сейчас менять зимние шины у авто.
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19 октября 2023
Мокрый снег и до +5 градусов ожидается в Псковской области сегодня