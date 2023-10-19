Мокрый снег и до +5 градусов ожидается в Псковской области сегодня

Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, днём с дождём.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём – от 0 до +5 градусов.