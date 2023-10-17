Когда в Псковской области начнутся заморозки, рассказала метеоролог

09:21, 17 октября 2023, ПАИ

Погода с осадками в виде дождя и мокрого снега ждёт псковичей в предстоящие два-три дня, а с 20 октября характер погоды изменится. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По словам Талы Нещадимовой, на территории Псковской области прогнозируются осадки с 17 по 20 октября: от небольших – до умеренных. Ночью всё ещё ожидаются положительные температуры воздуха: от 0 до +5; от +1 до +6. Днём столбик термометра поднимется до отметки от +6 до +11; от +7 до +10. Ветер будет дуть смешанных направлений: северо-западный и северный, до умеренного.

«Начиная с 20 числа характер погоды должен поменяться. Погода преимущественно без осадков, облачная с прояснениями. Но ночные температуры отрицательные: от 0 до -5; от -1 до -6; в отдельных местах от -2 до -7. Дневные температуры не высокие – от 0 до +5. Ветер восточных и северо-восточных направлений. Мы попадаем в область повышенного давления, и поэтому осадки прекратятся, но зато и похолодает. Антициклон предварительно установится на пять-семь дней. С одной стороны, будет холоднее, но с другой – солнечнее», – отметила начальник Псковского гидрометцентра.

Отметим, метеоролог рекомендует псковичам сменить шины на зимние до конца октября.