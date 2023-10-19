19 фонарей осветили улицу Декабристов в Пскове

09:51, 19 октября 2023, ПАИ

19 фонарей осветили улицу Декабристов, сообщил в своем телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

«Постепенно избавляемся от темных дорог. В этом году первая ласточка - улица Декабристов. 19 фонарей освещают отрезок в 700 метров между домами № 50 и 62», - написал глава города.

В прошлом году в этом микрорайоне освещено два километра улицы Железнодорожной.