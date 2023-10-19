В Пскове выпал снег
Снег выпал в Пскове сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент ПАИ.
17 октября начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова сообщила ПАИ, что погода с осадками в виде дождя и мокрого снега ждёт псковичей в предстоящие два-три дня.
Отметим, что метеоролог также рекомендовала псковичам сменить шины на зимние до конца октября.
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