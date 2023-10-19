В Пскове выпал снег

12:47, 19 октября 2023, ПАИ

Снег выпал в Пскове сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

17 октября начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова сообщила ПАИ, что погода с осадками в виде дождя и мокрого снега ждёт псковичей в предстоящие два-три дня.

Отметим, что метеоролог также рекомендовала псковичам сменить шины на зимние до конца октября.