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Общество

В Пскове выпал снег

Снег выпал в Пскове сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

В Пскове выпал снег. Фото: ПАИ

17 октября начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова сообщила ПАИ, что погода с осадками в виде дождя и мокрого снега ждёт псковичей в предстоящие два-три дня.

Фото: ПАИ

Отметим, что метеоролог также рекомендовала псковичам сменить шины на зимние до конца октября.

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