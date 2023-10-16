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Метеоролог рекомендует псковичам сменить шины на зимние до конца октября

В межсезонье многие псковичи задаются вопросом, когда менять летние шины на зимние. Совет автомобилистам дала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Порогом для «переобувания» колёс автомобиля считается среднесуточная температура в 5-7 градусов тепла. Если фактическое значение ниже, понадобятся зимние шины, если выше – летние.

«Насколько я знаю, рекомендуется поменять резину при переходе среднесуточной температуры через + 5 градусов. Она сейчас как раз колеблется», – отметила Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Метеоролог также отметила, что автомобилистам стоит отслеживать показатели температуры и не тянуть с «переобуванием» автомобилей, ожидая стабильных минусовых температур.

«Уже к 1 ноября переход через +5 градусов однозначно должен быть по последним климатическим нормам. Он в любом случае должен состояться, поэтому до конца октября поменять резину придётся всем тем, кто думает о своей безопасности», – подчеркнула Тала Нещадимова.

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