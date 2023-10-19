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Происшествия

Десятки тел в канаве: в Пскове нашли свалку мёртвых кошек и собак

Десяток трупов кошек и собак в чёрных мешках обнаружили за Крестовским лесопарком в Пскове, сообщил пскович в группе «Инцидент Псков».

Фото здесь и далее: «Инцидент Псков»

По его словам, животные были выброшены в канаву как в чёрных мешках, так и без них. Рядом также лежали пакеты с использованными шприцами. «Помогите найти негодяев… Возможно, это ветлечебница или какой-то приют для животных!» – написал пскович.

«Похоже, что какая-то ветклиника заключила договор на утиль биоотходов с недобросовестным утилизатором», – предположили в комментариях.

«Приюты, увы, бывают разные!» – написала женщина в комментариях.

«Приюты на такое способны? Тогда это зверство!» – отреагировала другая местная жительница.

«Хозяева, кто недавно усыплял или отдавал на утилизацию тело своего питомца, проверьте трупики… Похороните их сами. Ну, или в полицию…» – написала псковичка.

В комментариях также выразили надежду, что виновных вскоре найдут. «Автор мне написал, что полиция была, сказали, что будут искать, кто это сделал. Надеюсь, найдут», – отметила женщина в комментариях.

Напомним, что в Псковской области не первый раз происходят случаи издевательства над животными. В августе в деревне Писковичи Псковского района неизвестный прострелил коту позвоночник. В апреле сообщалось, что неизвестный стрелял по кошкам из пневматического оружия в Новоржеве. Котов также расстреливали в деревне Уграда.

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