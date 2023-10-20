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Общество

Служебное жильё может появиться в «Михайловском»

Служебное жильё может появиться на территории Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Одно из проектных предложений по строительству ведомственных домов для сотрудников музея-заповедника «Михайловское». Репродукции из «Концепции развития…». Фото: пресс-служба Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»

Создание служебного жилого фонда отдельным пунктом прописано в «Концепции развития Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинского заповедника) на 2025-2037 годы». Документ содержит анализ основных периодов деятельности Пушкинского заповедника и определяет основные направления его работы как на ближайшее время, так на более чем десятилетнюю перспективу.

«Концепция…», разработанная коллективом авторов при консультационной поддержке ведущих сотрудников музея-заповедника «Михайловское», предлагает несколько вариантов размещения ведомственного жилья.

Основной посыл – строительство деревянных усадеб в традиционной стилистике, но со всей необходимой бытовой инфраструктурой. Разместить подобные постройки предлагается на музейных землях, на месте утраченных деревень пушкинского времени. Таким образом будут возрождаться практически заброшенные населённые пункты и система традиционного расселения на мемориальной территории.

Например, «ведомственная деревня» может быть сооружена при возрождении усадьбы в Дериглазове, что одновременно возвратит историческую достоверность поселению.

Напомним, что отсутствие ведомственного жилья в своих многочисленных выступлениях и публикациях директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич неоднократно называл одной из наиболее значимых проблем учреждения. Из-за этого администрация музея не может привлекать и удерживать в постоянном штате необходимых специалистов, высококвалифицированных работников.

Полный текст концепции можно найти по ссылке.

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