Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Некоторые постройки планируют воссоздать в «Михайловском» до 2037 года

Новая концепция развития Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на период с 2025 по 2037 год размещена на официальном сайте учреждения. Этот документ обсуждался на расширенном заседании учёного совета Пушкинского заповедника в рамках VIII Международного форума литературных музеев. Об этом ПАИ сообщили в учреждении. 

Фото: музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

«Концепция развития Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинского заповедника) на 2025–2037 годы» под общей редакцией кандидата экономических наук, директора учреждения Георгия Василевича содержит ряд положений, основополагающих для дальнейшего развития музея. В числе прочего здесь определены основные задачи управления территорией заповедника в 2025–2037 годах, прописаны особенности развития входящих в его состав музеев-усадеб и других территориальных комплексов, намечены пути совершенствования туристской и социальной инфраструктуры.

В частности, новая концепция предполагает восстановление ряда утраченных объектов в мемориальных усадьбах «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», что придаст им более достоверный историко-архитектурный и ландшафтный облик. В усадьбе поэта, в частности, музей хотел бы воссоздать каретный сарай, который сегодня существует в виде исторических фундаментов в саду. Значится в проектах и второй корпус «Колонии литераторов».

«В усадьбе «Тригорское» давно мечтают о регенерации «Дома Вындомских» для создания там музея романа «Евгений Онегин», герои которого, по многим литературоведческим версиям и даже по свидетельствам современников Пушкина, «списаны» именно с обитателей этого «приюта, сияньем муз одетого». А в качестве одного из первых зданий, подлежащих регенерации в «Петровском», авторы концепции называют барскую конюшню», – рассказали в музее.  

Предусмотрены в документе и многие другие направления работы, направленные на развитие и совершенствование деятельности Пушкинского заповедника.

«Развитие музея-заповедника «Михайловское» и связанное с ним развитие сферы туризма способны принести значимый экономический эффект, – особо подчеркнули в учреждении. – В частности, предполагается, что в перспективе для обеспечения намеченной в концепции программы потребуется создание дополнительных рабочих мест – не только в самом музее, но на различных предприятиях в Пушкиногорском районе (порядка трёхсот-четырёхсот по предварительным расчётам), в том числе в строительной и реставрационной отраслях, в сфере услуг, на транспорте, в сельском хозяйстве и пр. Только это расширение экономической активности уже приведёт к существенному росту доходной части местного бюджета».

Полный текст концепции можно найти по ссылке

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 октября 2023

Великолукские танцоры заняли призовые места на конкурсе в Белоруссии
18 октября 2023

Великолукские студенты привели в порядок объекты культурного наследия города
18 октября 2023

IV Псковский медиафорум: СМИ в условиях многополярного мира. Часть 1
18 октября 2023

Почему в Пскове закрасили граффити с цитатами Довлатова, объяснил замглавы администрации города
18 октября 2023

Полноценное уличное освещение восстановят в Печорах на следующей неделе
18 октября 2023

17 проектов представят Псковскую область в национальных финалах туристических премий
18 октября 2023

Всю листву в Пскове уберут к ноябрю
18 октября 2023

Капремонт идёт в историческом здании Пскова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...