Некоторые постройки планируют воссоздать в «Михайловском» до 2037 года

16:29, 18 октября 2023, ПАИ

Новая концепция развития Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на период с 2025 по 2037 год размещена на официальном сайте учреждения. Этот документ обсуждался на расширенном заседании учёного совета Пушкинского заповедника в рамках VIII Международного форума литературных музеев. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

«Концепция развития Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинского заповедника) на 2025–2037 годы» под общей редакцией кандидата экономических наук, директора учреждения Георгия Василевича содержит ряд положений, основополагающих для дальнейшего развития музея. В числе прочего здесь определены основные задачи управления территорией заповедника в 2025–2037 годах, прописаны особенности развития входящих в его состав музеев-усадеб и других территориальных комплексов, намечены пути совершенствования туристской и социальной инфраструктуры.

В частности, новая концепция предполагает восстановление ряда утраченных объектов в мемориальных усадьбах «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», что придаст им более достоверный историко-архитектурный и ландшафтный облик. В усадьбе поэта, в частности, музей хотел бы воссоздать каретный сарай, который сегодня существует в виде исторических фундаментов в саду. Значится в проектах и второй корпус «Колонии литераторов».

«В усадьбе «Тригорское» давно мечтают о регенерации «Дома Вындомских» для создания там музея романа «Евгений Онегин», герои которого, по многим литературоведческим версиям и даже по свидетельствам современников Пушкина, «списаны» именно с обитателей этого «приюта, сияньем муз одетого». А в качестве одного из первых зданий, подлежащих регенерации в «Петровском», авторы концепции называют барскую конюшню», – рассказали в музее.

Предусмотрены в документе и многие другие направления работы, направленные на развитие и совершенствование деятельности Пушкинского заповедника.

«Развитие музея-заповедника «Михайловское» и связанное с ним развитие сферы туризма способны принести значимый экономический эффект, – особо подчеркнули в учреждении. – В частности, предполагается, что в перспективе для обеспечения намеченной в концепции программы потребуется создание дополнительных рабочих мест – не только в самом музее, но на различных предприятиях в Пушкиногорском районе (порядка трёхсот-четырёхсот по предварительным расчётам), в том числе в строительной и реставрационной отраслях, в сфере услуг, на транспорте, в сельском хозяйстве и пр. Только это расширение экономической активности уже приведёт к существенному росту доходной части местного бюджета».

Полный текст концепции можно найти по ссылке.